Terör devleti İsrail’den her gün yeni bir alçaklık ve vahşet haberi geliyor. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, 7 Ekim sonrası Gazze’de alıkoyup Biru’s Sebi yakınlarındaki bir gözaltı merkezine götürdüğü yüzlerce Filistinliyi öldürdü. Sayısı bilinmeyen Filistinliler işkence sonucunda ya da infaz edilerek öldürüldü. İsrail’in Filistinlileri evlerinden ya da sığındıkları yerlerden çıkarıp yarı çıplak vaziyette alıkoyduğu görüntüler büyük tepkilere yol açmıştı.