Dünya Afganistanın Farah ve Pul-i Humri şehirleri Talibanın kontrolüne geçti
ASYA

Afganistan'ın Farah ve Pul-i Humri şehirleri Taliban'ın kontrolüne geçti

Afgan hükümet güçlerinin son 5 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Farah ve Pul-i Humri şehirleriyle 8'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Afganistanın Farah ve Pul-i Humri şehirleri Talibanın kontrolüne geçti
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Farah İl Şura Vekili Abdum Samad Salihi, basına yaptığı açıklamada, militanların, son iki gündür Farah merkezine yönelik saldırılarını artırdığını söyledi.

Farah, vilayet merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Salihi, güvenlik güçlerinin kent merkezinden geri çekildiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise Farah ve Pul-i Humri vilayetinin tamamen kontrol altına alındığı iddia edildi.

Taliban, 6 Ağustos'ta da Farah'a komşu olan Nimruz vilayetinin merkezi Zaranc kentini ele geçirmişti.

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Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 5 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 8 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 26'sını halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

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