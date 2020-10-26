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Dünya Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etti
ASYA

Son dakika haberi: Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etti

Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etti

Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Laçın'da bulunan Azerbaycan askerlerine ve Terter ilindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.
Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu bildirdi.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'da yürürlüğe girmişti.

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Azerbaycan ordusu Ermenistan hedeflerini böyle imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 'Grad' çok namlulu roketatar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri de yayınladı.

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Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi
Azerbaycan'ın Gubadlı bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerin görüntülerini paylaştı.

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