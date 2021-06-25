Dünya George Floydu öldüren polise verilen ceza belli oldu
AMERİKA

George Floyd'u öldüren polise verilen ceza belli oldu

ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: ​George Floydu öldüren polise verilen ceza belli oldu! Derek Chauvin 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
George Floyd'un ölümüne neden olan ABD'li polis memuru Derek Chauvin

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Cezası belli oldu

Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polis memuru Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
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ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin silahsız bir siyah vatandaşı gözaltına alırken boğarak öldürmesi infial yarattı. Olayın yaşandığı Minneapolis'te binlerce kişi sokağa dökülürken, olay anında çekilen iki yeni görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntülerin birinde, iki polis Floyd'u arabasından zorla çıkarmaya çalışıyor. Floyd'un itiraz ettiği ve direndiği ancak sonuç olarak gözaltına alındığı görülüyor. İkinci görüntüde ise Floyd, elleri kelepçeli bir şekilde ve polise direnmeden kaldırımda görülüyor.

ABD'de George Floyd kararı: Polis suçlu bulundu
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ABD'de George Floyd kararı: Polis suçlu bulundu

George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı: Polis öfkeli kalabalığı böyle uzaklaştırdı
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George Floyd'un ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı: Polis öfkeli kalabalığı böyle uzaklaştırdı
ABD'nin Minnesota kentinde Goerge Floyd gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti. Dünyada ırkçı protestolara neden olan olayın basına yansıyan yeni polis kamerası görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, olay yerinde bulunan vatandaşlar Floyd'un tepki vermediği, nabzının kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Polisin ise öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

ABD'nin adaleti: George Floyd’u öldüren polis tahliye edildi
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