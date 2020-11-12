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Dünya İngilterede koronavirüs nedeniyle ölenler 50 bini geçti
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Son dakika haberine göre İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenler 50 bini geçti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenler 50 bini geçti

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 595 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 50 bin 365'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları 50 bini geçti.

  • Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 595 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 365 oldu.

595 ile 12 Mayıs'tan bu yana en büyük can kaybı görülürken, günlük vaka sayısı da 22 bin 950 artarak 1 milyon 256 bin 725'e çıktı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıb Direktörü Yvonne Doyle, yaptığı açıklamada, can kayıplarında yükselişin devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Mevcut önlemlerin ve hepimizin yaptığı fedakarlıkların etkisinin görülmesi ve verilere yansıması birkaç hafta sürecektir." dedi.

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Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de 5 Kasım'da karantinaya gidilmiş, temel ürünlerin satıldığı market ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılmış ve sokağa çıkışlar sınırlandırılmıştı.


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