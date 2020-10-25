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Dünya Azerbaycan ordusu, Gubadlıyı işgalden kurtardı
ASYA

Son dakika haberleri: Azerbaycan ordusu, Gubadlı'yı işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, Gubadlı'yı işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ordusunun başlattığı askeri harekat başarıyla devam ediyor.
Azerbaycan ordusunun başlattığı askeri harekat başarıyla devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, 27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kentinin kurtarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi.

Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan hedeflerini böyle imha etti
OYNAT 00:59
Azerbaycan ordusu Ermenistan hedeflerini böyle imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 'Grad' çok namlulu roketatar, 1 komuta kontrol aracı, 1 komuta merkezi, 2 kamyon, 1 tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri de yayınladı.


Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin kaçarken geride bıraktığı askeri araç ve mühimmatları paylaştı
OYNAT 00:45
Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin kaçarken geride bıraktığı askeri araç ve mühimmatları paylaştı
Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, Ermenistan birlikleri hızla geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlarda Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde çok sayıda askeri araç ve mühimmat bıraktığı ifade edilirken, 50 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Bakanlık, Ermenistan tarafından geride bırakılan askeri araç ve mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.


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