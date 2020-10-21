Azerbaycan ordusu ilerliyor: 21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı

Dağlık Karabağ saldırılarının kronolojisi

27 Eylül'de Ermenistan, BM ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ve yıllardır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da yaşayan sivillere saldırdı. Azerbaycan ordusu sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçti. İki kez alınan ateşkes kararına dahi uymayan Ermenistan dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor. Azerbaycan ordusu ise tüm kararlılığı ile operasyonlarını sürdürerek işgal altındaki topraklarını birer birer geri alıyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği ilk günden bu yana yaşananları sizler için derledik.





