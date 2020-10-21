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Dünya Azerbaycan ordusu ilerliyor 21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı
ASYA

Son Dakika Haberleri: Azerbaycan ordusu ilerliyor: 21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı!

Azerbaycan ordusu ilerliyor: 21 köy ve 1 kasaba kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan tankları
Azerbaycan tankları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

  • İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

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27 Eylül'de Ermenistan, BM ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ve yıllardır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da yaşayan sivillere saldırdı. Azerbaycan ordusu sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçti. İki kez alınan ateşkes kararına dahi uymayan Ermenistan dünyanın gözü önünde sivilleri katlediyor. Azerbaycan ordusu ise tüm kararlılığı ile operasyonlarını sürdürerek işgal altındaki topraklarını birer birer geri alıyor. Şiddetli çatışmaların devam ettiği ilk günden bu yana yaşananları sizler için derledik.


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