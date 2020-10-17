İşgalci Ermenistan Azerbaycan'da yine sivilleri vurdu

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450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya

BM kulislerinde dolaşan taksim haritalarında Türk nüfusun Girne-Lefkoşa-İskele üçgenine hapsedilmek istendiği görülüyor. Güya Lefke, Güzelyurt, Değirmenlik, Aslanköy, Vadili, Maraş Rumlara devredilecek. Planın bir diğer ayağını ise demografik oyunlar içeriyor. Türk nüfusunun sistematik olarak azaltılması ve toplam nüfusun yüzde 20’sini geçmeyecek hale getirilmesi öngörülüyor. Uzun vadeli hedef Türk varlığını eritmek. Bir diğer hedef Kıbrıs adasını ABD garnizonu haline dönüştürmek. Türkiye, Mısır, İran ve S. Arabistan başta olmak tüm bölgeye açık-örtülü operasyonlar planlayan ABD’nin, Kıbrıs’ı merkez üssü olarak kullanacağı yorumları yapılıyor.