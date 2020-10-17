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Dünya İşgalci Ermenistan Azerbaycanda yine sivilleri vurdu
AVRUPA

Son dakika haberleri: Ermenistan sivilleri vurdu

İşgalci Ermenistan Azerbaycan'da yine sivilleri vurdu

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.

Ermenistan'dan alçak saldırı, Gence'de sivilleri hedef aldılar: Olay yerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:26
Ermenistan'dan alçak saldırı, Gence'de sivilleri hedef aldılar: Olay yerinden ilk görüntüler
Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Gence'de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Olay yerinden ilk görüntüler kamerada.

Ermenistan ordusu Gence ve Mingeçevir'e füzel saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeye 2 füze isabet etti. Füzelerden biri havada imha edildi.

Onlarca ailenin yaşadığı bina yıkıldı

Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.

Türkiye'den Ermenistan'a sert uyarı: Saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli
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Türkiye'den Ermenistan'a sert uyarı: Saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği

Saldırının akşam saatlerinde olması bir faciayı önledi

  • Ermenistan ordusu tarafından atılan füzelerden biri Gence kentinde bir okulun yakınına düştü. Saldırının akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.

Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi: Anlaşma gereği saldırı Türkiye'ye yapılmış sayılıyor
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Ermenistan, Nahçıvan’daki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi: Anlaşma gereği saldırı Türkiye'ye yapılmış sayılıyor

Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam ediyor
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Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam ediyor

"20'den fazla ev yıkıldı"

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Gence ve Mingeçevir füzelerle vuruldu. Hain ve acımasızca sivillere saldırdılar. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı" dedi.
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Ermenistandan sivillere füzeli saldırı

Ermenistan'dan
sivillere füzeli saldırı

Çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.
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