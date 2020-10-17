İşgalci Ermenistan Azerbaycan'da yine sivilleri vurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu.
Ermenistan ordusu Gence ve Mingeçevir'e füzel saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeye 2 füze isabet etti. Füzelerden biri havada imha edildi.
Onlarca ailenin yaşadığı bina yıkıldı
Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.
Saldırının akşam saatlerinde olması bir faciayı önledi
- Ermenistan ordusu tarafından atılan füzelerden biri Gence kentinde bir okulun yakınına düştü. Saldırının akşam saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.
"20'den fazla ev yıkıldı"
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Gence ve Mingeçevir füzelerle vuruldu. Hain ve acımasızca sivillere saldırdılar. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı" dedi.