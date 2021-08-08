Dünya Yunanistanda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü
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Yunanistan'da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme çalışmaları sırasında Pezetel model uçak kazaya uğradı. Pilotun son anda uçağı terk etmeyi başardığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberleri: ​​Yunanistanda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü
Yunanistan'da Pezetel model uçak, yangın söndürme çalışmaları esnasında düştü.

Yunanistan’nın Zakinthos Adası’nda orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan Petzetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü, pilotunun sağ kurtulduğu bildirildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kefalonya Adası’ndan Zakinthos’daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için gönderilen 2 Petzetel tipi uçaktan birinin Lagopodo-Maherado bölgesinde düştüğü belirtildi.

Sağ kurtulan pilotun kaza yerinden itfaiye ekiplerince uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, yetkili makamlarca uçağın düşme sebebine ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

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