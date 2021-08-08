Yunanistan'da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçak düştü

Alevlerin tamamen kapladığı Evia Adasında belediye başkanı konuştu: Tam bir soykırım yaşıyoruz

Yunanistan'ın Evia Adası tamamen alevlere teslim oldu. Istiaia Edipsos Belediye Başkanı Giannis Kontzia , Evia için tam bir soykırım yaşandığını belirterek, ' Kuzey Evia'yı restore etmek için onlarca yıl savaşacağız. Ama hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Tek bir yangın cephesi bile kurtarılamadı. Yangınların Kuzey Evia boyunca yayıldığına ve denizde söndüğüne tanıklık ettik. Acı ama gerçek bu.' ifadelerini kullandı.

