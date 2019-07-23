Dünya İngilterenin yeni başbakanı Boris Jonson oldu
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Son Dakika: İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Jonson oldu. Boris Jonson kimdir?

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Jonson oldu

İktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik koltuğuna oturan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı. Johnson, "Brexit'i gerçekleştirme, ülkeyi birleştirme, Jeremy Corbyn'i (İşçi Partisi lideri) yenme zamanı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA Diğer
Boris Jonson.
Boris Jonson.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı oldu.

  • Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.

Johnson, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Brexit'i gerçekleştirme, ülkeyi birleştirme, Jeremy Corbyn'i (İşçi Partisi lideri) yenme zamanı" dedi.

Avrupa'daki müttefiklerle "dostluk" ve "demokratik öz yönetim" gibi iki eşit arzunun bir araya getirildiği kritik bir anın yaşandığını belirten Johnson, bu ikisinin "uzlaştırılamaz" olduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Johnson, konuşmasını, "Kampanya bitti, şimdi çalışma zamanı" ifadeleriyle bitirdi.

Yarın hükümeti kurma görevini alacak

Başbakan Theresa May'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.

  • May, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesiyle parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak, liderlikten istifa etmiş ve yeni lider belirlenince başbakanlığı da bırakacağını açıklamıştı.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit, 31 Ekim'e ertelenmişti.

Boris Jonson kimdir?

19 Haziran 1964'te ABD'de dünyaya gelen Boris Johnson aslen İngiliz.

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris, İngiltere Dışişleri Bakanı görevi yaptı.

Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci olan Boris, üniversite eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamlamış ver bir dönem The Times gazetesinde çalışmıştır.

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1 Mayıs 2008 senesi itibariyle Londra Belediye Başkanı seçilen Boris 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

Timeturk'un haberinde, 13 Temmuz 2016'da David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

9 Temmuz 2018'de Dış İşleri Bakanı görevinden istifa etti.

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