Japonya eski başbakanı Abe'ye silahlı saldırı: Kanlar içinde yere yığıldı

NHK Japan'ın haberine göre eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo,Nara Eyaleti'nde sokakta Liberal Demokrat Parti için konuşma yaparken vuruldu.

Abe kampanya konuşması yaptığı sırada 2 el silah sesi duyuldu. Sırtında vurulan eski başbakan kanlar içinde yere yığıldı.

Yerel bir itfaiyeye göre, eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo hastaneye kaldırıldı. Abe'nin vurulduktan sonra hayati bir belirti göstermediği iddia edildi. NHK muhabiri, iki el silah sesine benzeyen bir ses duyduğunu ve Abe'nin kanlar içinde yere yığıldığını gördüğünü söyledi.

Yetkililer olay sonrası bir kişiyi gözaltına aldı ve olay yerinde bir pompalı tüfek ele geçirdi.

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ŞİNZO ABE KİMDİR?

Şinzō Abe 21 Eylül 1954 tarihinde doğdu. Japonya tarihinde en uzun süre Başbakanlık yapan kişidir. Japonya'nın hükûmeti kapsamında 26 Eylül 2006'da özel bir toplantıyla Japonya'nın Başbakanı olarak seçildi. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç Başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon Başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nin torunu ve eski dışişleri bakanı Shintarō Abe'nin oğlu.

Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

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Siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintarō Abe da siyasetçiydi. Annesi Yōko Kişi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.

9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.

Abe 2020 yılında başbakanlık görevinden istifa etti.