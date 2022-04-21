MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Mescid-i Aksa'da nöbet tutan kadınlar işgalci güçlerin önünde Haşr Suresi'nin sekizinci ayetini okudu

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinliler, işgalci güçlerin çıkardıkları zorluklara rağmen nöbet tutmaya ve ibadet etmeye devam ediyorlar.



Mescid-i Aksa'da nöbet tutan kadınların işgalci güçlere karşı Haşr Suresi'nin sekizinci ayetini okuduğu anlar kamera yansıdı.



Haşr Suresi'nin sekizinci ayetinin meali şu şekilde:



'(Bu gelirler) Allah'ın lutuf ve rızâsının peşine düşerek Allah'a ve resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir.'





