Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya MSB Pençe-Şimşek bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika: MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde üç terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik'i paylaştı: İşte bunlar bizim Al Bayraklılar
OYNAT 01:34
MSB teröristlere nefes aldırmayan Mehmetçik'i paylaştı: İşte bunlar bizim Al Bayraklılar
Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin yuvaları imha edilirken, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapıldı. Mehmetçik'in operasyon görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, 'İşte bunlar bizim Al Bayraklılar... Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor!' ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM
Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı: Elebaşı Murat Karayılan çareyi eylem çağrısı yapmakta buldu
GÜNDEM
PKK'yı 'Pençe Kilit' korkusu sardı: Elebaşı Murat Karayılan çareyi eylem çağrısı yapmakta buldu
2.2 milyar liralık teklif

2.2 milyar liralık teklif

​Türkiye'nin en büyük bakır madeni ihaleye çıktı.
Düğünlerde sahte altın oyunu

Düğünlerde sahte altın oyunu

Kuyumculara giremeyince eş dost arasında dolaşmaya başladı.
Hamas lideri işgalci İsraile seslendi: Baskınların Mescid-i Aksanın İslami karakterini değiştireceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz

​Rus Haber Ajansı son dakika olarak duyurdu.

Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı.

112'ye gelen çağrılar pes dedirtti.

Türkiye savunmada atağa geçti: İşte yeni hedef.

Yine aynı görüntü

Yine aynı görüntü

Ayamama Deresi mavi akıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.