Dünya Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti
AVRUPA ASYA

Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti

Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Gemi hasar alırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Odessa açıklarında Türk gemisine bomba isabet etti
Gemiden gelen ilk görüntü.

Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Gemi hasar alırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."

Gemiden gelen ilk görüntü.
Gemiden gelen ilk görüntü.

Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Putin'in emri sonrası Donbas'a askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın etti
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Moskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı.
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. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, \"Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim.\" dedi. Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı.
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Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.<br>
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü.
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AKIN ETTİLER<br><br>. Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.<br>
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ZELENSKİY'DEN DİRENİŞ ÇAĞRISI<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, \"Eli silah tutan herkesi ülkeyi savunmak için orduya katılmaya davet ediyorum\" dedi.
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İşte Ukrayna'dan gelen görüntüler...
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Ukraynalılar gönüllü olarak orduya katılmak için askerlik şubelerine akın etti
Rusya'nın Ukrayna harekatına dair bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Orduya gönüllü olarak katılmak isteyen Ukraynalılar, Kiev başta olmak üzere birçok şehirde askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler
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Dünya Rusya'nın Donbas'a askeri hakerat başlattığı haberi ile güne uyandı. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son durum...
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İlk gelen bilgilere göre bölgede çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
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İnsanların bölgeden kaçışı devam ediyor.
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Çoğu kişi metro istasyonlarına ve sığınaklara gizlendi.
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Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor.
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Havaalanı pistine saldırı gerçekleştirildi.
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İnsanlar sokak ortasında dua etmeye başladı.
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İşte savaş bölgesinden elimize ulaşan ilk kareler.
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Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler
Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar...

Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
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Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya’ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücü karşılaştırması...
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ASKERİ HARCAMALAR (DOLAR)<br><br>Rusya: 61,7 Milyar<br>Ukrayna: 5,9 Milyar<br>
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GSYH'YE ORANI<br><br>Rusya: Yüzde 4,3<br>Ukrayna: Yüzde 4,1<br>
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AKTİF PERSONEL<br><br>Rusya: 850 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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REZERV PERSONEL<br><br>Rusya: 250 bin<br>Ukrayna: 250 bin<br>
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TANK<br><br>Rusya: 12 bin 420<br>Ukrayna: 2 bin 596<br>
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ZIRHLI ARAÇ<br><br>Rusya: 30 bin 122<br>Ukrayna: 12 bin 303<br>
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SALDIRI UÇAĞI<br><br>Rusya: 739<br>Ukrayna: 29<br>
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SAVAŞ UÇAĞI<br><br>Rusya: 772<br>Ukrayna: 69<br>
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HELİKOPTER<br><br>Rusya: 2 bin + <br>Ukrayna: 60<br>
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FIRKATEYN<br><br>Rusya: 11<br>Ukrayan: 1<br>
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MUHRİP<br><br>Rusya: 15<br>Ukrayna: 0<br>
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UÇAK GEMİSİ<br><br>Rusya: 1<br>Ukrayna: 0<br>
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DENİZALTI<br><br>Rusya: 70<br>Ukrayna: 0<br>
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NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI<br><br>Rusya: 4 bin 490<br>Ukrayna: 0<br>
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Rusya ve Ukrayna’nın askeri kapasiteleri ne boyutta?
Dünyanın gözü Ukrayna ve Rusya'ya çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler yaşanırken, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi merak ediliyor. Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç dengesi nedir? İşte Ukrayna askeri gücü ve Rusya askeri gücünün karşılaştırması...


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​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​

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