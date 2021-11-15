Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronadan hayatını kaybetti

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten öldüğü öğrenildi.
Uzun zamandır Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybetmişti.
OSMAN ÖCALAN KİMDİR?
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu.
20 yaşına geldiğinde terör örgütü PKK'ya katılan, "Ferhad" kod adını kullanan Öcalan, 1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katılmıştı.
Osman Öcalan terör örgütü PKK'dan ayrıldıktan 2004'te Erbil'e yerleşmişti.