Dünya ABDli heyetten PKK/YPGli teröristlere ziyaret Desteğimizi artırın
ORTADOĞU

ABD'li heyetten PKK/YPG'li teröristlere ziyaret: Desteğimizi artırın

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'ye desteğini sürdüren ABD'den yeni bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir heyet Suriye'de YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le görüştü. Terörist elebaşı, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDli heyetten PKK/YPGli teröristlere ziyaret: Desteğimizi artırın
​ABD'li heyetten PKK/YPG'li teröristlere ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet, Suriye'ye giderek terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanları ile görüştü.

ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich'in başkanlık ettiği heyette Amerikalı bazı diplomatlar da yer aldı.

"VERİLEN DESTEĞİ ARTIRIN"

YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yapılan görüşmede, Rojava'ya yapılacak yardımlar ve DEAŞ ile mücadele konuları ele alındı.

Terör örgütü, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.

ABD’den PKK’ya 50 TIR silah daha
DÜNYA
ABD’den PKK’ya 50 TIR silah daha

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye tepki: Müttefiklik ruhu ile bağdaşmıyor
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan ABD'ye tepki: Müttefiklik ruhu ile bağdaşmıyor

ABD'den PKK'lı Şahin'in 'Bize teminat verildi' açıklamasına yalanlama
DÜNYA
ABD'den PKK'lı Şahin'in 'Bize teminat verildi' açıklamasına yalanlama
Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.