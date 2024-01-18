Ortadoğu Asya hattında yeni bir savaşın ayak sesleri hızla yükseliyor.





İran'ın Irak ve Suriye'den sonra Pakistan'a da hava saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından bölgede tansiyonu yükseltecek bir gelişme daha yaşandı.





Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu.





Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi.





بيان

﴿ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ [البقرة: ١۹۰]

فقد أقدمت إيران على مهاجمة الأراضي الباكستانية بالصواريخ الباليستية مستهدفة ما زعمت أنها مواقع لجيش العدل البلوشي.



لقد فندت باكستان مرارا وتكرارا مزاعم إيران ومن يقف خلف إيران، ولأن… — الجيش الباكستاني (@PakArmyAR) January 18, 2024





Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Çok sayıda terörist öldürüldü





Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarıldı.





Açıklamada, son birkaç yıldır İran ile yürütülen temaslarda İslamabad'ın, Tahran yönetimine Pakistan kökenli teröristlerin İran'daki kontrolsüz alanlarda sahip oldukları güvenli sığınaklar ve barınaklarla ilgili ciddi endişelerini sürekli paylaştığına işaret edildi. Pakistan'ın bu teröristlerin varlığına ve faaliyetlerine ilişkin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyayı da İran ile paylaştığına dikkatin çekildiği açıklamada, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Pakistan'ın üye devletlerin toprak bütünlüğü ve egemenliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilke ve amaçlarını desteklediği vurgulandı.









Açıklamada, Pakistan'ın uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru haklarını kullandığı, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir bahane ya da koşul altında meydan okunmasına asla izin vermeyeceği belirtildi.





Pakistan'ın bu eyleminin, ülkenin ulusal güvenliğini tüm tehditlere karşı koruma ve savunma konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, bu son derece karmaşık operasyonun başarıyla yürütülmesinin Pakistan ordusunun profesyonelliğinin de bir kanıtı olduğu vurgulandı. Açıklamada, Pakistan'ın kutsal ve dokunulmaz olan halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceği kaydedilerek, "Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz." ifadelerine yer verildi.





İran'ın kardeş bir ülke olduğu ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgi duyduğu anlatılan açıklamada, İslamabad'ın terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.





İran: Üç kadın ve dört çocuk hayatını kaybetti





İran, Pakistan tarafından sınır bölgesinde bir köye düzenlenen füze saldırısında 3'ü kadın ve 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirten Merhameti ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.









İki üsse füze ve İHA saldırısı düzenlendi





İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın Nour News, İran'ın Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.





Ceyşu'l Adl'ye ait iki karargahın hedef alındığı belirtilen haberde, “Bu karargahlar füzeler ve İHA'lar ile imha edildi. Dün gece de Kuzey Irak'taki MOSSAD casusluk merkezleri ve Suriye'de DAEŞ karargahı İran tarafından füzeler ile hedef alınmıştı” ifadeleri kullanıldı. Saldırıya ilişkin henüz Pakistan tarafından bir açıklama yapılmadı.









İran'dan Ceyşu'l Adl'a saldırılar





İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Ceyşu'l Adl'nin saldırılarına sahne oluyor. Ceyşu'l Adl isimli örgütün, son olarak Aralık 2023'te Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi ölmüştü.









Pakistan'dan açıklama: Ciddi sonuçları olacak





İran'ın füzeli ve İHA'lı saldırıları sonrası Pakistan'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.





Pakistan'dan yapılan açıklamada, hava sahasının İran tarafından sebepsiz şekilde ihlal edilmesi şiddetle kınandı.





Pakistan, egemenliğinin bu ihlalinin tamamıyla kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini açıkladı.





Pakistan tarafından yapılan açıklamada, İran'ın düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı duyuruldu.









Tüm seçenekler masada





Pakistanlı üst düzey istihbarat kaynakları, İran'ın Belucistan saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Çok önemli ve acil toplanıldığını belirten kaynaklar, İran saldırısına karşı Pakistan'ın düşünmeden tepki vermediğine işaret ederek, bununla birlikte Şubat 2019'da Balakot'ta Hindistan'a verilen cevaba atıf yaptı ve İslamabad'ın "yanıt verme" konusunda iyi olduğuna dikkati çekti. Pakistan, İran'daki büyükelçisini ülkeye geri çağırma ve iki ülke arasındaki tüm üst düzey ziyaretleri askıya alma kararı aldı. Ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın, ülkenin güneydoğusunda kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.



















