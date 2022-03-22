Rusya'dan nükleer silah 'uyarısı': Varoluşsal tehdit görürsek başvururuz

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Levent Gültekin ile CHP İlçe Başkanı arasında 'Kur'an-ı Kerim dağıtma' polemiği: 3-5 oy için değer mi

Gazeteci Levent Gültekin, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin evlere Kur'an-ı Kerim dağıttığını belirterek buna tepki gösterdi. "Bu sizin işiniz mi?" diyen Gültekin, "3-5 oy için değer mi" ifadelerini kullandı. Gültekin'e yanıt veren CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin ise böyle bir dağıtımın söz konusu olmadığını söyledi.