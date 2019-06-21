Dünya Trump İrana mesaj gönderdi
AMERİKA

Son Dakika: Trump İran'a mesaj gönderdi

Trump İran'a mesaj gönderdi

ABD Başkanı Trump, Umman aracılığıyla dün gece İran'a mesaj gönderdi. Trump mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi Reuters
Trump, İran'a savaş tehdidinde bulundu.
Trump, İran'a savaş tehdidinde bulundu.

ABD ve İran arasında gerginlik çatışma noktasına gelmişken Washington ve Tahran arasında gece mesaj trafiği yaşandığı iddia edildi. Reuters haber ajansı Başkan Trump'ın Umman vasıtasıyla İran'a mesaj göndererek "saldırı tehdidinde" bulunduğunu aktardı.

  • Son dakika haberi! Uluslararası haber ajansı Reuters haberini İranlı yetkililere dayandırıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman aracılığıyla verdiği mesajında, "her an saldırı yapılabilecği uyarısında bulunduğu" ileri sürüldü.

Trump'ın mesajında, "İranla savaş değil müzakere istiyoruz" dediği, görüşmelere başlamak için Tahran'a kısıtlı bir süre tanıdığı öne sürüldü.

Tahran'dan Trump'a jet yanıt

Tahran'ın mesaja yanıt olarak Umman'a İran lideri hamaney'in ABD ile herhangi bir müzakereye karşı olduğunu hatırlattığı belirtildi. Ancak Trump'ın mesajının İran dini lideri Ali Hamaney'e iletildiği ve kararın Hamaney'e ait olduğu ifade edildi.

İran yönetiminin konuyla ilgili yanıtının, "ABD'nin herhangi bir askeri müdahalesinin bölgesel ve uluslararası sonuçları olacaktır" şeklinde olduğu belirtildi.

Rusya'dan ABD'ye İran uyarısı

Öte yandan Rusya'dan da ABD'ye İran konusunda uyarı yapıldı. Rusya Savunma bakan yardımcısı, "Washington İran'la çatışmanın sonuçlarını iyi düşümelidir" dedi.

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