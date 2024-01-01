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Dünya

Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: Tsunami alarmı verildi

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında 7,4 ve 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası tsunami uyarısı verildi. Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

10:34 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:38 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
Japonya'da 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Japonya'da 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

Deprem başkent Tokyo'da da hissedildi

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

"Yüksek bölgelere çıkın ve sığınak bulun"

Japonya Devlet Televizyonu'nda açıklamalarda bulunan yetkililer, depremin merkez üssünün bulunduğu Ishikawa bölgesinde kıyıya vuran dalgaların 5 metreyi bulabileceğini belirtti. Ishikawa'nın güneyi ve kuzeyinde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği aktarıldı. Bölgede yaşayanlara sığınak bulmaları ve yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Yetkililer, bölge halkına yönelik uyarısında, olası bir trajedinin önüne geçmek için durumun ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

"Nükleer santralde sorun yok"

Ishikawa Valisi Hiroshi Hase, Noto yarımadasında bulunan Shika Nükleer Santrali'ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Tetikte olmaya devam etmemiz gerekecek olsa da şu anda nükleer santrallerle ilgili endişe yaratacak herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Söylentilere ve yanlış bilgilere karşı dikkatli olun” dedi.

#Japonya
#Ishikawa
#Deprem
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