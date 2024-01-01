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Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi: 'Büyük Tsunami Derhal Kaçın' uyarısı yapıldı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında son 1,5 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi. Devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı.

10:34 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:42 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
Japonya'da 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Japonya'da 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansının açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında art arda depremler oldu.

Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.

Bölge genelinde 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerin sürdüğü bildirildi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremlerin ardından bölge sahilinin farklı bölgelerine son 1,5 saat içinde 3 ila 5 metre yüksekliğinde tsunami dalgalarının ulaştığı aktarıldı.

Deprem başkent Tokyo'da da hissedildi

Sarsıntı İşikawa geneli, Japon Denizi kıyısındaki Toyama, Fukui ve Niigata eyaletleriyle başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

"Büyük Tsunami, Derhal Kaçın"

Devlet televizyonu NHK'nin canlı yayınında kıyılara yönelik "Büyük Tsunami, Derhal Kaçın" uyarıları yapıldı.

Bölge geneli hizmet veren East Japan Railway firmasına ait Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren hatlarında çok sayıda sefer askıya alınırken, resmi Kyodo ajansı, Japonya hükümetinin, başkent Tokyo'daki başbakanlık binasında acil durum müdahale bürosu kurduğu duyuruldu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede hasar tespit faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, halka tahliye çağrılarına uyma çağrısı yaptı.

"Nükleer santralde sorun yok"

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ise İşikawa'nın kıyı kenti Şika'da bulunan hizmet dışı nükleer güç santralinde anormallik saptanmadığını açıkladı.


#Japonya
#Ishikawa
#Deprem
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