|
Dünya

Sosyal medya devi ile ilgili kan donduran iddia: Yeni doğmuş bebek satışına sessiz kaldı

Filipin Hükümeti, Facebook'u, yeni doğmuş bebekleri evlatlık olarak satışa sunan siteleri kaldırması için bir kez daha çağrıda bulundu.

08:57 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:59 - 22/05/2024 Çarşamba
Diğer
Filipinli yetkili, Facebook'un annelere çocuklarını platformda satmasına izin verdiğini iddia etti
Filipinli yetkili, Facebook'un annelere çocuklarını platformda satmasına izin verdiğini iddia etti

GMA News'e göre, Filipinler'in Sosyal Yardım Departmanı Sekreteri Rex Gatchalian, Salı günü sosyal medya devini sorun konusundaki pasifliği nedeniyle eleştirdi.


Bir basın toplantısı sırasında, Ulusal Çocuk Bakımı Otoritesi'nin (NACC) 2023'ten bu yana sunduğu raporlara rağmen, Facebook'un insan kaçakçılığı ihlalleri de dahil olmak üzere düzenlenmemiş içerik konusunda "sorumluluk eksikliğini" vurguladı.



Facebook'tan yanıt yok

Yetkili, Facebook'un NACC'nin geçen yılki mektubuna yanıt vermediğini vurguladı.


Gatchalian, platformun düzenleme eksikliğinin, Facebook'un annelere çocuklarını platformda "satmasına" izin verdiği anlamına geldiğini belirtti.


Denetleme sistemi daha önce de eleştirildi

Daha önce Meta, Kanada'da güvenilmez otomatik denetleme sistemleri nedeniyle eleştirilmişti.


Facebook'un ana şirketi, reklam düzenlemelerini ihlal etmedikleri için başlangıçta yasa dışı uyuşturucu reklamlarını silmeyi reddettikten sonra içerik izleme sistemini iyileştireceğini söylemişti.


Deloitte Kanada üst düzey yöneticisi Christopher McGrath, Kanada'nın yasa dışı uyuşturucu sektörüyle ilgili bir araştırmayı araştırırken, muhtemelen algoritmalar tarafından yönlendirilen yasa dışı maddelere ilişkin Facebook reklamlarını gördü.


Bir esrar araştırmasının ardından McGrath, vergisiz sigaralar, yasa dışı esrar, LSD ve halüsinojenik mantarlarla ilgili birkaç Facebook reklamı gördü.


Meta yayına, düzenlemelerinin "farmasötik ve tıbbi olmayan ilaçların alım satımını" teşvik eden Facebook reklamlarını yasakladığını söyledi. Açıklamada, kurallara aykırı içerik tespit edilmesi durumunda bu tür içeriklerin yayından kaldırılacağı belirtiliyor.


Teknoloji devi ayrıca "platformlarımızı güvende tutmak için" sistemini geliştirmeye devam ettiğini belirtti.



#Sosyal medya
#Facebook
#Filipinler
19 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son Dakika Deprem Haberleri: 22 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi