Soykırım korkunç boyutlara ulaştı

2009 yılında CBS kanalında, tarihin en başarılı programları arasında yer alan 60 dakika isimli haber belgeselde yayınlanan Filistin dosyasında, Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin, İsrail askerleri tarafından hukuksuzca ve sebepsizce evlerinde hapsedildiği anlar ekranlara getirilmişti. Terör devleti İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım geçmişte Filistin’de çekilen belgesellerin ve haberlerin tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Ünlü gazeteci Bob Simon’un, İsrail askerlerini Filistinlilerin evinde görüntülediği sırada yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Simon kapısını çaldığı Filistinli Abdullah’ın, banka müdürü olduğunu belirterek, “Abdullah gidip banka kasasını açması gerektiğini söylüyor. Ancak askerler onun gitmesine izin vermiyor. Abdullah’ın bize dediğine göre askerler geldiklerinde herkesi uyandırıp saatlerce mutfakta tutuyorlarmış ve onların yatak odasında uyuyorlarmış. Evden çıkamıyorlar, telefon kullanamıyorlar ve bizi içeri alamıyorlar” dedi.