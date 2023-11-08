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Dünya

Soykırım korkunç boyutlara ulaştı

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki katliamları, 21. yüzyılın en büyük insani felaketine dönüştü. İşgalci güçlerin bir ayda 3 atom bombasına eş değer bombardımanı ve ablukası soykırımı korkunç boyutlara taşıdı. Her saat 6 çocuğun katledildiği saldırılarda, 10 binden fazla sivil hayatını kaybetti. 40 bin konut tamamen yıkıldı, 1,5 milyon kişi yerlerinden edildi.

04:00 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:22 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

7 Ekim’den bu yana devam eden terör devleti İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve ablukası, 21. yüzyılın en büyük insani felaketine yol açarken, aynı zamanda bir soykırıma dönüştü. İşte işgalci gücün Gazze’deki savaş suçları:

10.328 /
Gazze Şeridi’nde öldürülen toplam Filistinli
2.719
/ İsrail saldırılarında öldürülen kadınlar
4.237 /
Saldırılarda öldürülen çocuklar
25.965 /
Saldırılarda toplam yaralanan kişi
1.300 /
Bombardımanlarda yıkılan binaların enkazındaki çocuklar
2.350 /
Enkaz altındaki toplam Filistinli
152 /
Batı Şeria’da öldürülen Filistinliler
%2 /
Gazze Şeridi’ndeki toplam nüfusun yaklaşık ölü veya yaralı olarak saldırıların doğrudan kurbanı olma oranı
40.000 /
Tamamen yıkılan konut
10.000 /
Yıkılan binalar
%70 /
Bombalama ve baskınlar nedeniyle zorla evlerinden çıkarılan insanların oranı
82 ton /
Kilometrekareye düşen patlayıcı miktarı
3 atom bombasına denk /
Gazze’ye toplam 30 bin ton bomba atıldı.
1.5 milyon
/ Yerlerinden edilen Filistinli
717.000 /
Saldırılar nedeniyle bölgedeki 149 Birleşmiş Milletler (BM) tesisine sığınan kişi
113 /
Ciddi hasar alan sağlık kurumu
16 /
Hizmet dışı kalan hastane sayısı. Hastanelerin %50’si hizmet dışı kaldı.
32 /
Hizmet dışı kalan sağlık merkezi sayısı. Sağlık merkezlerinin %62’si hizmet dışı kaldı.
32 /
Ciddi hasar alan ambulanslar
18 /
Öldürülen sivil savunma, arama ve kurtarma ekipleri.
569 /
21 Ekim’den bu yana Gazze’ye giriş yapan yardım tırları
600 /
BM’nin Han Yunus’taki tesisinde bir tuvaleti paylaşan ortalama insan sayısı.
182.000 /
Saldırılarda yok olan istihdam sayısı. Bu, toplam istihdamın %61’ine denk geliyor.
208.000 /
Saldırıların etkisi nedeniyle Batı Şeria’da yok olan istihdam sayısı. Bu da toplam istihdamın %24’üne denk geliyor.
15 milyon $ /
Gazze ve Batı Şeria’da toplam yaşanan iş kaybı.
222 /
Saldırılarda ciddi zarar gören okul sayısı. Bunlardan 60’ı hizmet dışı kaldı.
%33 /
Bombalama nedeniyle hasar gören okul oranı. Okulların yüzde 9’u da tamamen hizmet dışı kaldı.
192 /
Zarar gören cami sayısı. Bunların 56’sı tamamen yıkıldı. Böylece camilerin yüzde 14’ü hasar gördü, yüzde 5’i ise tamamen yıkıldı.
3 /
Zarar gören kilise
88 /
Hükümete ait zarar gören kurumlar
48 /
Olayları takip ederken öldürülen gazeteci
88 /
İsrail saldırılarında öldürülen BM personeli
53 /
Öldürülen imam ve vaiz

Ünlü gazeteci Bob Simon yıllar önce İsrail askerlerinin evlerinde tutsak ettiği Filistinlileri görüntüledi
Ünlü gazeteci Bob Simon yıllar önce İsrail askerlerinin evlerinde tutsak ettiği Filistinlileri görüntüledi

2009 yılında CBS kanalında, tarihin en başarılı programları arasında yer alan 60 dakika isimli haber belgeselde yayınlanan Filistin dosyasında, Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerin, İsrail askerleri tarafından hukuksuzca ve sebepsizce evlerinde hapsedildiği anlar ekranlara getirilmişti. Terör devleti İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım geçmişte Filistin’de çekilen belgesellerin ve haberlerin tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Ünlü gazeteci Bob Simon’un, İsrail askerlerini Filistinlilerin evinde görüntülediği sırada yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Simon kapısını çaldığı Filistinli Abdullah’ın, banka müdürü olduğunu belirterek, “Abdullah gidip banka kasasını açması gerektiğini söylüyor. Ancak askerler onun gitmesine izin vermiyor. Abdullah’ın bize dediğine göre askerler geldiklerinde herkesi uyandırıp saatlerce mutfakta tutuyorlarmış ve onların yatak odasında uyuyorlarmış. Evden çıkamıyorlar, telefon kullanamıyorlar ve bizi içeri alamıyorlar” dedi.


#Soykırım
#Filistin
#İsrail
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