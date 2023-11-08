Soykırım korkunç boyutlara ulaştı

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7 Ekim’den bu yana devam eden terör devleti İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve ablukası, 21. yüzyılın en büyük insani felaketine yol açarken, aynı zamanda bir soykırıma dönüştü. İşte işgalci gücün Gazze’deki savaş suçları:
10.328 /
Gazze Şeridi’nde öldürülen toplam Filistinli
2.719
/ İsrail saldırılarında öldürülen kadınlar
4.237 /
Saldırılarda öldürülen çocuklar
25.965 /
Saldırılarda toplam yaralanan kişi
1.300 /
Bombardımanlarda yıkılan binaların enkazındaki çocuklar
2.350 /
Enkaz altındaki toplam Filistinli
152 /
Batı Şeria’da öldürülen Filistinliler
%2 /
Gazze Şeridi’ndeki toplam nüfusun yaklaşık ölü veya yaralı olarak saldırıların doğrudan kurbanı olma oranı
40.000 /
Tamamen yıkılan konut
10.000 /
Yıkılan binalar
%70 /
Bombalama ve baskınlar nedeniyle zorla evlerinden çıkarılan insanların oranı
82 ton /
Kilometrekareye düşen patlayıcı miktarı
3 atom bombasına denk /
Gazze’ye toplam 30 bin ton bomba atıldı.
1.5 milyon
/ Yerlerinden edilen Filistinli
717.000 /
Saldırılar nedeniyle bölgedeki 149 Birleşmiş Milletler (BM) tesisine sığınan kişi
113 /
Ciddi hasar alan sağlık kurumu
16 /
Hizmet dışı kalan hastane sayısı. Hastanelerin %50’si hizmet dışı kaldı.
32 /
Hizmet dışı kalan sağlık merkezi sayısı. Sağlık merkezlerinin %62’si hizmet dışı kaldı.
32 /
Ciddi hasar alan ambulanslar
18 /
Öldürülen sivil savunma, arama ve kurtarma ekipleri.
569 /
21 Ekim’den bu yana Gazze’ye giriş yapan yardım tırları
600 /
BM’nin Han Yunus’taki tesisinde bir tuvaleti paylaşan ortalama insan sayısı.
182.000 /
Saldırılarda yok olan istihdam sayısı. Bu, toplam istihdamın %61’ine denk geliyor.
208.000 /
Saldırıların etkisi nedeniyle Batı Şeria’da yok olan istihdam sayısı. Bu da toplam istihdamın %24’üne denk geliyor.
15 milyon $ /
Gazze ve Batı Şeria’da toplam yaşanan iş kaybı.
222 /
Saldırılarda ciddi zarar gören okul sayısı. Bunlardan 60’ı hizmet dışı kaldı.
%33 /
Bombalama nedeniyle hasar gören okul oranı. Okulların yüzde 9’u da tamamen hizmet dışı kaldı.
192 /
Zarar gören cami sayısı. Bunların 56’sı tamamen yıkıldı. Böylece camilerin yüzde 14’ü hasar gördü, yüzde 5’i ise tamamen yıkıldı.
3 /
Zarar gören kilise
88 /
Hükümete ait zarar gören kurumlar
48 /
Olayları takip ederken öldürülen gazeteci
88 /
İsrail saldırılarında öldürülen BM personeli
53 /
Öldürülen imam ve vaiz
#Soykırım
#Filistin
#İsrail
1 saat önce