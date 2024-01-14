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Dünya

Soykırıma 84 sayfalık rapor: Gazzeli kadınlar anne olamayacak

Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e açılan ‘soykırım’ davasında Güney Afrika, 84 sayfalık rapor sundu. Raporda yer alan o delillerde özellikle sivil halkın sağlık koşullarına yer verildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 06:14 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Gazze'de erken doğumlar da yüzde 25-30 artış gösterdi.
Gazze'de erken doğumlar da yüzde 25-30 artış gösterdi.

Raporda öne çıkanlar şöyle: Savaşta yaralananların yanı sıra Gazze’de rutin tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yüz binlerce Filistinli bulunuyor. Gazze’deki kadınlar, çocuklar ve yeni doğanlar, artan saldırıların yükünü orantısız bir şekilde yaşıyorlar. BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı uzmanları hastalık ve açlık nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının İsrail ordusunun saldırılarından kaynaklanan ölümleri geride bırakabileceği konusunda uyarıyor.


VAKA SAYISI 25 KAT ARTTI

Hâlihazırda bildirilen 360 binden fazla belgelenmiş bulaşıcı hastalık vakası var. 150 binden fazla üst solunum yolu enfeksiyonu vakası ve çok sayıda menenjit, deri döküntüsü, uyuz, bit ve suçiçeği vakası rapor edilmiştir. Birçok kişide sarılık belirtisi görülmüştür. Ekim ortasından bu yana 100 binden fazla ishal vakası rapor edildi. Vaka sayıları çatışmadan önce bildirilenlerin 25 katı. Gazze’de her ay doğum yapan yaklaşık 52 bin hamile Filistinli kadının tahminen 5 bin 500’ü, bunu güvenli olmayan koşullarda yapıyor. Kadınlar, anestezi olmadan sezaryen yaptırmak zorunda kalıyor. Doktorlar, genç kadınların hayatlarını kurtarmak için rahimlerini almak zorunda kalıyor. Bu da bu kadınların bir daha asla anne olamayacağı anlamına geliyor. Erken doğumlar da yüzde 25-30 artış gösterdi.


GAZZE UZAYDAN FARKLI GÖRÜNÜYOR

Raporda ayrıca “İki aydan biraz daha uzun bir süredir devam eden İsrail’in askeri saldırıları, Suriye’de Ukrayna ya da İkinci Dünya Savaşı’ndki bombalamalarla karşılaştırıldığında ortaya çıkan yıkım gözler önüne seriliyor. Gazze artık uzaydan bakıldığında farklı bir renkte görülüyor” ifadelerine yer verildi.


#Gazze
#soykırım
#rapor
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