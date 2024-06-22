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Soykırımcı İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: En az 42 Filistinli daha can verdi

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Al Tuffah Mahallesi'nde bir evi ve Gazze'nin batısındaki Al Shati kampını bombalaması sonucu en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

14:28 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:48 - 22/06/2024 Cumartesi
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Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Al Tuffah Mahallesi'nde bir evi ve Gazze'nin batısındaki Al Shati kampını bombalaması sonucu en az 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Gazze'deki hükümetin medyadan sorumlu müdürü, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Al Shati kampında 7 evin hedef alınması sonucu 24 Filistinlinin, Al Tuffah Mahallesi'nde 1 evin bombalanması neticesinde ise 18 Filistinlinin can verdiğini söyledi.



Hamas'tan açıklama: Filistin'in iradesini kıramayacak


Saldırıların ardından açıklama yapan Hamas, "Siyonist düşman, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik acımasız saldırılarına devam ediyor ve yeni katliamlar gerçekleştiriyor. İşgal ve onun Nazi liderleri, Filistin halkına yönelik ihlallerinin bedelini ödeyecek ve bu saldırılar Filistin'in iradesini kıramayacaktır." ifadelerini kullandı.




#Gazze
#İsrail
#Hamas
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