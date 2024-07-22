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Dünya

Soykırımcı İsrail'den büyük alçaklık: Önce tahliye emri verdiler sonra katlettiler

Terör devleti İsrail, Han Yunus'un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra Han Yunus'u hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6'sı çocuk 16 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

11:53 - 22/07/2024 Pazartesi
IHA
Gazze
Gazze

Soykırımcı İsrail, Han Yunus'un doğu kesimleri için yayınladığı tahliye emrinden kısa bir süre sonra Han Yunus'u hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6'sı çocuk 16 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.



İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Gazze Şeridi için sık sık tahliye emri yayınlayan İsrail, saldırılardan kaçan sivillerin kaldığı çadırları da hedef alıyor. İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus'un doğu kesimleri için yeni bir tahliye emri yayınladı. İsrail ordusu açıklama “sivil halkı çatışma bölgelerinden uzak tutmak için insani bölgenin sınırlarında düzenleme yapıldığı” kaydedildi. İsrail ordusu tahliye emrinden kısa bir süre sonra da Han Yunus'u hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6'sı çocuk 16 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, 36 yaralının ise Nasır Hastanesi'nde tedavi altına aldığı kaydedildi.



İsrail BM konvoyunu vurdu


Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail güçlerinin Gazze Şehri'ne giden konvoyuna dün saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Lazzarini, konvoyun İsrailli yetkililerin koordine etmesine ve İsrail tarafından onay alınmasına rağmen saldırının gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bir aracımıza İsrail kontrol noktasında beklediği sırada en az 5 kurşun isabet etti. araç hasar gördü ve konvoydan ayrılmak zorunda kaldı, ancak Gazze Şehri'ne ulaşmayı başardık” dedi.


550 yardım tırı sınırda bekliyor


Öte yandan, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), 236 yardım tırının dün Gazze'ye girdiğini 550 yardım tırının ise yardım malzemelerinin toplanmasını beklediğini açıkladı. COGAT, yardım tırlarının yanı sıra 7 yakıt tankeri ve 6 LPG taşıyan tırların Mısır üzerinden Kerem Şalom sınır kapısından geçerek Gazze tarafına geçtiğini aktardı.





#İsrail
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#Han Yunus
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