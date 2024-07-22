Soykırımcı İsrail'den büyük alçaklık: Önce tahliye emri verdiler sonra katlettiler

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarına ara vermeden devam ediyor. Gazze Şeridi için sık sık tahliye emri yayınlayan İsrail, saldırılardan kaçan sivillerin kaldığı çadırları da hedef alıyor. İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus'un doğu kesimleri için yeni bir tahliye emri yayınladı. İsrail ordusu açıklama “sivil halkı çatışma bölgelerinden uzak tutmak için insani bölgenin sınırlarında düzenleme yapıldığı” kaydedildi. İsrail ordusu tahliye emrinden kısa bir süre sonra da Han Yunus'u hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6'sı çocuk 16 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık, 36 yaralının ise Nasır Hastanesi'nde tedavi altına aldığı kaydedildi.