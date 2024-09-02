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Dünya

Soykırımda bilanço ağırlaşıyor: Gazze'de can kaybı artıyor

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 786'ya, yaralıların sayısı ise 94 bin 224'e yükseldi.

Lokman Özdemir
14:37 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazze
Gazze
Terör devleti
İsrail
, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 332 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 70 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralıların sayısının 94 bin 224'e yükseldiği kaydedildi.




#İsrail
#Gazze
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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