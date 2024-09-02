Soykırımda bilanço ağırlaşıyor: Gazze'de can kaybı artıyor

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana çıplak ve sorumsuz biçimde uyguladığı şiddetin fiziksel boyutları üzerine birçok tartışma yapıldı. Özellikle bugüne kadarki süre içerisinde katledilen insanların zaman zaman istatistiki bir veriye dönüşme riski olmasına rağmen oluşturduğu sayı aklın rasyonalize edebileceği eşiği çoktan aşmış durumda. Konvansiyonel medyanın yanı sıra sosyal medya aracılığıyla da geniş kitlelerin farkında olduğu bu katliamın boyutları, yakın tarihin en büyük trajedilerinden birisi olarak