Soykırımda bilanço ağırlaşıyor: Gazze'de can kaybı artıyor

Gazze
Terör devleti
İsrail
, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 332 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı
tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 70 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralıların sayısının 94 bin 224'e yükseldiği kaydedildi.
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13 dakika önce