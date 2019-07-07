Dünya Soykırımda kaybettiği kardeşini eşyalarından tanıdı
AVRUPA

Soykırımda kaybettiği kardeşini eşyalarından tanıdı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen Adil Suljic'in ulaşılabilen birkaç kemiği 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Suljic'in kız kardeşi Nura Begovic; açılan toplu mezarda kardeşi Adil Suljic'in de olduğunu ancak ayakkabısı, kol saati ve anahtarlarından anlayabildiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
24 yıl sonra kardeşinin cesedini ayakkabılarından, saatinden ve anahtarından tanıdı.
24 yıl sonra kardeşinin cesedini ayakkabılarından, saatinden ve anahtarından tanıdı.

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınlarından Nura Begovic, açılan toplu mezarda kardeşi Adil Suljic'in de olduğunu ancak ayakkabısı, kol saati ve anahtarlarından anlayabildiğini söyledi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 33 kurbanı daha bu yıl Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Soykırımın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hala binin üzerinde kişinin cesedine ulaşılamazken, defnedilen kurbanların birçoğunun da sadece birkaç kemiği toprağa veriliyor.

Bu yıl defnedilecek 33 soykırım kurbanından biri olan Adil Suljic'in de aradan geçen 24 yıla rağmen sadece el kemiklerine ulaşıldı. Suljic'in kız kardeşi Nura Begovic, "bir mezarı olsun ve sonsuz huzura ulaşsın" diye kardeşinin birkaç kemiğini 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnedecek.

AA
Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen Adil Suljic.

Begovic, yaptığı açıklamada, kardeşi Adil'in Srebrenitsa'nın Sırp güçlerinin eline geçmesinin ardından orman yolunda Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmak üzere yola çıktığını anlatarak, "Eşim ve kız kardeşimin eşi de onunla gitti. Orman yolundaki binlerce insandan biriydi. Eşim hayatta kalmayı başardı, ama kardeşim başaramadı." diye konuştu.

"Annemiz onun sonsuz huzura kavuştuğunu göremedi"

Kardeşi Adil'e ait kemik parçalarına geçen yıl ulaşıldığını kaydeden Begovic, "Toprağın üstünde birkaç kemik bulundu. Tüm bedeninden bulunabilen sadece bir eliydi. Yanında ayakkabı, saat ve anahtar da bulundu. Onu ayakkabılarından, saatinden ve anahtarından tanıdım." dedi.

  • Begovic, kardeşini bu yılki anma ve cenaze töreninde toprağa vereceklerini ve bu sayede onun da burada bir mezarı olmasını istedikleri belirterek, "Nasıl öldürüldüğünü, ne acılar çektiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Annemiz, onun sonsuz huzura kavuştuğunu göremeden öldü." ifadelerini kullandı.

Diğer kurban yakınlarına bulunan kemikleri bekletmeden toprağa vermeleri çağrısında da bulunan Begovic, "Kemiklerin kimlik tespit merkezlerinde beklemesi yerine onların toprakta huzura kavuşmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

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AA
24 yıl sonra kardeşinin sadece el kemikleri ve bir kaç eşyasını bulabildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletti ve toplu mezarlara gömdü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

  • Bu arada, toplu mezarlara gömülen siviller, daha sonra bu ilk toplu mezarlardan çıkarılıp ikinci hatta üçüncü toplu mezarlara gömüldü. Bu nedenle, toplu mezarlardan çıkarılan kurbanların büyük çoğunluğunun kemikleri eksik oluyor.

Bu yıl da 33 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 610 kurban defnedildi. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.

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