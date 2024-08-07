Soykırımın hesabı sorulacak: Bakanlık saat verdi Türkiye Lahey'deki davaya müdahil oluyor

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alan katil İsrail, kadın-çocuk ayırt etmeden binlerce sivili katletti. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacağını açıklayan Türkiye, davaya müdahil olmak için 7 Ağustos'ta Lahey'de dosya sunacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin soykırım davasına müdahil olmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin soykırım davasına müdahil olmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Keçeli paylaşımında "Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuz, bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Lahey Büyükelçimiz tarafından Divan'a sunulacaktır. Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlanan başvurumuz, Divan Statüsü'nün 63. maddesine dayanmaktadır. Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava, İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması bakımından son derece önemlidir. Bu vesileyle, Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.