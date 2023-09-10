Sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Karabağ’da tansiyon yükseliyor: Ermeni güçleri siper kazıyor

Karabağ'daki Rusya güdümündeki ayrılıkçı güçlerin seçim yaparak kendi "cumhurbaşkanlarını" seçtiklerini duyurmasının ardından bölgede tansiyon yükseliyor.





Son günlerde Azerbaycan'ın ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülenmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Paşinyan, " Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullanmıştı.





Son olarak Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulunduğu öğrenildi.





Siper kazıyorlar





Azerbaycan Savunma Bakanlığının son haftada yayımladığı açıklamalardan derlenen bilgilere göre, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.





Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerini artırdı.





Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.





Uzun konvoylar görüntülendi





Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, Azerbaycan ordusuna ait askeri kamyon, zırhlı araç ve personel taşıyan diğer taşıtların oluşturduğu uzun konvoylar görüntülendi. Askeri sevkiyatın ise Zengezur istikametine doğru yapıldığı öne sürüldü.









Azerbaycan: Karabağ’daki Ermeni nüfusa Rus gıda yardımı sevkiyatı ayrı bir anlaşmadır





Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Rus Kızılhaçının Azerbaycan Kızılayı ile koordineli şekilde Karabağ'daki Ermeni nüfusu için gıda yardımı gönderdiğini bildirerek, "Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.





Hacıyev, X sosyal medya hesabı üzerinden uluslararası gazetecilerden gelen pek çok soruya cevap vermek için açıklama yaptığını belirtti.





Rusya Kızılhaçının inisiyatifindeki gıda kargosunun, 10 Eylül’de Azerbaycan Kızılayı ile koordineli olarak Ağdam-Askeran yolu üzerinden Hankendi'ne doğru gideceğini aktaran Hacıyev, “Bu ayrı bir anlaşmadır ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sevkiyatı için Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılması önerisiyle karıştırılmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.





Azerbaycan’ın 1 Eylül'de “iyi niyet jesti” olarak Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı olarak açılmasına rıza gösterdiğine dikkat çeken Hacıyev, Karabağ’daki yasa dışı rejimin bunu reddettiğini dile getirdi.





Hacıyev, Laçın kontrol noktasında Azerbaycan'ın gümrük ve sınır kontrol rejimine uyulması gerektiğinin altını çizdi.





Karabağ’daki sözde rejimin sözde seçimlerini “sahte ve uydurma” olarak nitelendirerek eleştiren Hacıyev, “Yasa dışı kukla rejimin tasfiye edilmesi ve silahsızlandırılması gerekiyor. Karabağ'ın Ermeni ve Azerbaycanlı sakinlerinin yaşayabileceği ve bir arada olabileceği kalıcı barışı sağlamanın tek yolu budur.” değerlendirmesinde bulundu.





Ermenistan'da Karabağ’daki sözde rejim kaynaklı çıkan haberlerde, Rus gıda yardımının Ağdam yolu üzerinden bölgeye ulaşacağı ve aynı zamanda Laçın koridoru boyunca insani yardım geçişinin yeniden sağlamak için anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.



















