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Dünya Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Babayan istifa etti
ASYA

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Babayan istifa etti

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Samvel Babayan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a tepki olarak görevinden istifa ettiğini ve kendisine verilen ‘Karabağ Kahramanı’ unvanını da iade ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Samvel Babayan
Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Samvel Babayan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmişti. Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla, ‘son derece acı verici’ olarak ifade ettiği bir bildiri imzaladıklarını duyurmuştu.

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Açıklamalarının ardından Paşinyan’a yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Samvel Babayan, Paşinyan’ın kararı kendi başına aldığını belirterek görevinden istifa ettiğini ve kendisine verilen ‘Karabağ Kahramanı’ unvanını reddettiğini duyurdu.

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Babayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanının kararının komplo olduğunu, belirterek “Ermeniliğin varlığını tek bir kalem darbesiyle sorguladılar. Kayıtlı gerçekler hakkında yalan söylediler. Halkın rızası olmadan, seçtikleri organlara danışmadan bizi teslim ettiler. Buna cevaben “Karabağ Kahramanı” ünvanını reddediyorum. Karabağ Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak yetkilerime son veriyorum” ifadelerini kullandı.

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