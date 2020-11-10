Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Babayan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmişti. Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya devlet başkanlarıyla, ‘son derece acı verici’ olarak ifade ettiği bir bildiri imzaladıklarını duyurmuştu.

DÜNYA Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış

Açıklamalarının ardından Paşinyan’a yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Samvel Babayan, Paşinyan’ın kararı kendi başına aldığını belirterek görevinden istifa ettiğini ve kendisine verilen ‘Karabağ Kahramanı’ unvanını reddettiğini duyurdu.

Paşinyan hükümetini yalancılıkla suçladı

Babayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanının kararının komplo olduğunu, belirterek “Ermeniliğin varlığını tek bir kalem darbesiyle sorguladılar. Kayıtlı gerçekler hakkında yalan söylediler. Halkın rızası olmadan, seçtikleri organlara danışmadan bizi teslim ettiler. Buna cevaben “Karabağ Kahramanı” ünvanını reddediyorum. Karabağ Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak yetkilerime son veriyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Ermenistan'daki muhalif partilerden Paşinyan'a istifa çağrısı