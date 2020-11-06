Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Sözde Karabağ yönetimi SİHA korkusundan sığınaktan çıkamıyor
ASYA

Sözde Karabağ yönetimi SİHA korkusundan sığınaktan çıkamıyor

Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında darbe üstüne darbe alan Ermenistan tarafındaki panik sürüyor. Sözde Karabağ yönetimi, bir kez daha endişeli gözlerle sığınakta toplantı yaparken görüntülendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Harutyan ve sözde komuta kademesi sığınakta toplantı halindeyken fotoğraflandı.
Harutyan ve sözde komuta kademesi sığınakta toplantı halindeyken fotoğraflandı.

Azerbaycan’ın, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan ordusunun, asker cephesindeki panik hali, sözde komuta kademesini de yansımayı sürdürüyor.

Karabağın sözde lideri panik içinde: SİHA'lara hedef olmamak için sığınağa girdi
DÜNYA
Karabağın sözde lideri panik içinde: SİHA'lara hedef olmamak için sığınağa girdi

Moralsizlikleri yüz ifadelerine yansıdı

Daha önce Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, SİHA'lara hedef olmamak için mağara ve anaokulunda toplantı yaparken görüntülenmişti. Harutyan ve sözde yönetim kademesi, son olarak bir sığınakta toplantı yaparken fotoğraflandı. Sığınakta düzenlenen toplantıda, sözde yönetim kademesinin moralsiz yüz ifadeleri dikkat çekti.

Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı
OYNAT 01:44
Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulma anı
İşgalci Ermenistan yönetimi tarafından yerine atama yapılan Karabağ'ın sözde savunma bakan yardımcısı Celal Harutyunyan'ın SİHA'larca vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Videoda hareket halindeyken isabet alan Harutyunyan'a ait aracın parçalandığı görülüyor.


Abone Ol Google News
Yüzlerce metrelik kuyruk çilesine son

Yüzlerce metrelik kuyruk çilesine son

​Doğa harikası yerlere artık randevulu girilecek.
Fatura istedik ameliyat etmediler demişti

'Fatura istedik ameliyat etmediler' demişti

Bakanlık harekete geçti, hastanenin defterleri incelemeye alındı...
Bidenkritik öneme sahip eyalette önde

​ABD seçimlerinde son durum her şeyi değiştirebilir.

ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

​68 milyon neden Trump'a oy verdi?

Fenerbahçe'ye <br>2. Lig ekibi

Fenerbahçe'ye
2. Lig ekibi

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Beraat etti

Beraat etti

​Futbolda şike davasında karar açıklandı.
İstanbul'un göbeğinde dehşet

İstanbul'un göbeğinde dehşet

​Dede ve torunu silahlı saldırıda yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.