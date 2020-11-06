Sözde Karabağ yönetimi SİHA korkusundan sığınaktan çıkamıyor

Azerbaycan’ın, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Azerbaycan'ın envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında ağır darbe alan Ermenistan ordusunun, asker cephesindeki panik hali, sözde komuta kademesini de yansımayı sürdürüyor.
Moralsizlikleri yüz ifadelerine yansıdı
Daha önce Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyan, SİHA'lara hedef olmamak için mağara ve anaokulunda toplantı yaparken görüntülenmişti. Harutyan ve sözde yönetim kademesi, son olarak bir sığınakta toplantı yaparken fotoğraflandı. Sığınakta düzenlenen toplantıda, sözde yönetim kademesinin moralsiz yüz ifadeleri dikkat çekti.