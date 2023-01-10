SpaceX OneWeb 40 internet uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı

Avrupa sağlık sektöründeki krizi aşamıyor: Fransa’da doktorlar geçim sıkıntısını protesto etti

Sağlık sisteminde yaşanan kriz, son aylarda birçok Avrupa ülkesinde sağlık çalışanlarının protesto amacıyla sokaklara inmesine sebep oldu. Sağlık çalışanı yetersizliği ve ilaç tedarik sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da doktorlar ayaklandı. Ülkedeki krizin ve geçim sıkıntısının büyümesi üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, hükümeti protesto etti.