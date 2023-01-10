Dünya SpaceX OneWeb 40 internet uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı
AVRUPA

SpaceX OneWeb 40 internet uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb’e ait 40 internet uydusunu daha Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
SpaceX OneWeb 40 internet uydusunu başarılı bir şekilde fırlattı
Falcon-9 roketi

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb’e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 23.50’de Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Yörüngeye gönderilen yeni uydular sayesinde OneWeb’in internet hizmeti sağlama kapasitesinin artacağı öğrenildi.

Ayrıca son görev, SpaceX’in Ukrayna savaşı öncesinde Rusya’dan uzay taşımacılığı hizmeti alan OneWeb için gerçekleştirdiği 2. fırlatma olarak kayıtlara geçti.

SpaceX, geçtiğimiz 9 Aralık’ta OneWeb’e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye göndermişti.

SpaceX 54 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
TEKNOLOJİ
SpaceX 54 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı

Elon Musk Twitter'ın yeni politikasını açıkladı
TEKNOLOJİ
Elon Musk Twitter'ın yeni politikasını açıkladı
Bursada bir garip olay

Bursa'da bir garip olay

Kendi mezarını yaptı: Her gün gidip üzerinde yatıyor.
Dünyanın en eski hastanesi

Dünyanın en eski hastanesi

​Çok az sayıda var: Bir tanesi de Türkiye'de.
Ege Denizinde deprem

İzmir ve çevresinde de hissedildi.

​Otomobil sahiplerine güzel haber.
CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

CHP merkezindeki bayrağın kaldırılması

Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan şahsın Türk bayrağını kaldırtması adi bir hakarettir.

​56 şehirde 126 bin 149 konutun kuraları tamamlandı.

​Yiyenlerin kışın vücudunu sıcak tutuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.