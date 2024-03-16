Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'da kaybolan ve kimyasal dolu tankın içine düştüğünden şüphelenilen bir kedi için halk uyarıldı. Fıçı içindeki kimyevi maddenin "dokunulduğunda ya da solunduğunda döküntü ve iltihaba yol açabilen ve kansere kadar gidebilen" rahatsızlıklara neden olduğu aktarıldı.