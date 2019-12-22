Srebrenitsa annesinden Nobel Ödüllü yazara: “Katliamın kanıtı işte bu mezarlık”

Srebrenitsa’da eşi ve oğlu Sırplar tarafından katledilen Saliha Osmanoviç, bir yılda 8 binden fazla masum Boşnak’ın katledildiği Srebrenitsa katliamını kabul etmeyen Avusturyalı yazar Peter Handke’e seslenerek, “Katliamın kanıtı işte bu mezarlık” dedi. Srebrenitsa annelerinin öfkeyle tepki gösterdiği Handke’nin inkar ettiği katliamın kanıtı anıt mezarlık havadan görüntülendi.

Katliamın en büyük ispatı bu mezarlıklar.

Bir yılda 8 bin 372 kişinin öldürüldüğü katliamda geride kalan annelerden Şuhra Osmanoviç, Meyra Cogas, Feride Yusiç, Saliha Osmanoviç, Nura Mustafiç, Fatima Hasanoviç, Refiha Hacıboliç katliam ve sonrasında yaşanan acıların en büyük tanıklarından. Katliam esnasında bazıları eşini, bazıları çocuklarını, bazıları ise yakınlarının tamamını kaybetti.

8 binden fazla masum Boşnak’ın isimlerinin yazıldığı anıt.



Bugün katliamın olmadığını iddia edenlerin karşısında duran anneler, yaşanan katliamdan sonra evlerinden, bir zamanlar çocuklarının yürüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda kaldı. Yıllar sonra Srebrenitsa’ya geri dönen anneler, gözyaşları ile anlattıkları hayatta kalma mücadelesini anlatarak, unutulmamak istediklerini dile getirdiler.

DÜNYA Bitmeyen acı: Srebrenitsa Soykırımı



"Elinde bir poşetle geri döndü"

Şuhra Osmanaviç, savaş sırasında eşini ve oğlunu kaybetti. Tek başına yaşam mücadelesi veren Osmanaviç, katliama kurban verdiği yakınlarının mezarı başında dua etti. Yine katliamın ardından yaşadığı topraklardan ayrılan Meyra Cogas ise, 2002 yılında Srebrenitsa’ya geri döndü.

Kimi eşi kimi de evladı için geliyor mezarlıklara.

Yıllar önce yaşanan zorluklara rağmen topraklarına dönen kadın, bugün ne yazık ki evinde kalamıyor. Acısına rağmen bir zamanlar çocuklarının yaşadığı topraklara sığınan Cogaz, hala öldürülme tehdidi alıyor.

Evlatlarını kaybeden anneler, soluğu mezarlıklarda alıyor.

Elinde bir poşetle evine dönen gözü yaşlı anne, öldürülme girişimi nedeniyle evinde kalamayarak bir başkasının evinde yaşıyor. Öldürme girişimini boğazı düğümlenerek anlatan Cogaz, bir komşusu sayesinde kurtulmayı başardığını söyledi.

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DÜNYA Srebrenitsa'da öldürülen 33 kurban bugün toprağa verilecek



“Bir yerden çıkacaklar gibi geliyor”

Feride Yusiç de eşini ve üç çocuğunu katliamda kaybetti. 2002 yılında evine geri dönse de bugün Bayramoviç köyünde tek başına korku dolu bir şekilde yaşamaya çalışan Yusiç, “Çocuklarım burada yürüyordu, geziyordu. Bir yerden çıkacaklar gibi geliyor” diyerek ne kadar zor olsa da çocuklarının anısına sahip çıkmaya çalıştığını boğazına düğümlenen kelimelerle anlattı.

Geride kalanlar tek başına yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşanan acıları dile getirmenin zorluğunu bir kez daha ifade eden anne, ne kadar zor olursa olsun böyle bir acının ancak anlatılarak bir kez daha yaşanmasının önüne geçileceğini söyledi.

FOTOĞRAF 10 Her yıl 11 Temmuz'da soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek törene, Türkiye adına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve yıllar sonra toplu mezarlarda bulunan 33 kurbanın cenazesi ise öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelmeye başlayan binlerce insan, mezarları ziyaret edip dua okudu. Yurt dışı ve yurt içinden gelen binlerce insan, bu acılı günde kurban yakınları ile dayanışma içinde olduklarını gösterdi. Savaş yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından dün akşam anıt mezarlığa taşınan yeşil çuhaya sarılı tabutların başında da hüzün hakim. Kurban yakınları, son yolculuklarına uğurlamadan önce tabutlarının başına gelerek sevdiklerine veda ediyor. Bugünkü törenin ardından anıt mezarlıktaki kurbanların sayısı da 6 bin 643'e çıkacak. Defnedilecek 33 kurbanın en genci 16 yaşındayken öldürülen Osman Cvrk, en yaşlısı ise 82 yaşındayken öldürülen Saha Cvrk olacak. Bu yıl defnedilecek tüm kurbanların isimleri ise şöyle: Mevlid Bektic, Nedzad Bajraktarevic, Bajro Salkic, Muradif Husic, Semso Purkovic, Kasim İsakovic, Asim İsakovic, Semso Avdic, Adil Suljic, Resid Cvrk, Saha Cvrk, Fadil Gabeljic, Sidik Memic, Vekaz Tihic, Enver Tahic, Husejn Meholjic, Sabahudin Salkic, Mali Mehmedovic, Sabit Suljic, İsmet Mehmedovic, Behadil Hirkic, Esad Nukic, Ahmet Jasarevic, Zijo Mujic, Fahrudin Mujic, Hajro Tabakovic, Omer Ahmic, Osman Cvrk, Zaim Pilav, Fuad Pilav, Sadik Saranovic, Smail Tabakovic ve Hamed Tihic. . Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı bugün şehitliğe defnedilecek Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı daha bugün toprağa verilecek.



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Eşi ve oğlu Sırp askerler tarafından kandırılarak katledildi

Srebrenitsa’ya 40 kilometre uzaklıktaki Dobrak köyünde yaşayan Saliha Osmanoviç, eşini ve iki oğlunu kaybetti. 8 Mayıs 1992’de evini terk eden Osmanoviç, evine ancak 2010 yılında dönebildi.

Bölgede mezarlıklar, yaşayanlardan daha fazla.

Çatısı, eşyaları olmayan evine yerleşmeye çalışan Osmanoviç, katliam sırasında Sırp ordusunun başkomutanı olan Ratko Mladiç’i de yakından gördüğünü ve hiçbir şeyden korkmadığını dile getirdi.

Eşini ve oğlu katledilen annenin yüzünde katliamın izleri var.

Osmanoviç, savaş sırasında Sırp askerleri tarafından kandırılarak kendilerini güvende hissetmeleri sağlandıktan sonra eşi ve oğlunun katledildiğini başı dik ancak özlemle anlattı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımı tarih boyunca asla unutulmayacak



Srebrenitsa annesinden Nobel Ödüllü yazara: “Katliamın kanıtı işte bu mezarlık”

Cehennemi yaşadıklarını ifade eden Osmanoviç, Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa katliamını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine de tepki göstererek, “Herkes katliamın olmadığını söyleyebilir, burada katliam oldu. Her şey burada, göz görüyor. Katliamın kanıtı işte bu mezarlık" dedi.

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“Hep bekledim ama dönen olmadı”

İki oğlunu savaşta kaybettiğini söyleyen Refiha Hacıboliç ise, “Hep bekledim ama dönen olmadı” ifadesini kullandı.

Katliamın kanıtı bu mezarlıklar.

Nobel Ödüllü yazarın sözlerini hatırlatan Hacıboliç, “Katliamın olmadığını söyleyenler oluyor son zamanlarda. Çıksın bu tepeden bir baksınlar, görecekler katliamın olup olmadığını. Nobel Ödülü alan adam da katliamın olmadığını iddia etti. Gelsin baksınlar, anlayacaklar. Çok zor zamanlar geçirdim. Hastaydım, bana bakan olmadı. Geri döndüm, çünkü çocuklarımın yaşadığı yerleri, yürüdüğü toprakları görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:00 Srebrenitsa kurbanlarına 22 yıl sonra acı veda Srebrenitsa Katliamı'nın ardından 22 yıl geçti. Sırplar 8 bin 372 Müslüman Boşnağı kısa bir sürede katletti. Katliamın arasından geçen zamana rağmen kimliği henüz tespit edilebilen kurbanlar bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. BiP'te paylaş

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Katliamın kanıtı mezarlık havadan görüntülendi

1995 yılında Sırplar tarafından katledilen 8 bin 372 Boşnak’ın kabrinin bulunduğu mezarlık havadan görüntülendi. Yakın tarihin utanç tablolarından biri olan katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan kişiler bu anıt mezara defnediliyor. Mezarlıkta geçtiğimiz Temmuz ayında kimlik tespiti tamamlanarak defnedilenlerin kabirleri de görüntülendi.