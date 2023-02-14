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Stoltenberg'den Türkiye ile dayanışma vurgusu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş'taki depremde ortaya çıkan bilanço nedeniyle dehşete düştüklerini söyledi. Stoltenberg Türkiye ile dayanışma vurgusu yaptı.

11:51 . 14/02/2023 Salı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

Brüksel'deki NATO karargahı, Savunma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in gündeminde, Kahramanmaraş merkezli depremler ve neden olduğu yıkım vardı.

"Hepimizi dehşete düşürdü"

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten Stoltenberg, deprem bölgesinde ortaya çıkan tabloya dikkati çekti:

Türkiye'deki depremlerin yol açtığı korkunç bilanço, hepimizi dehşete düşürdü. NATO müttefikleri, Türkiye'ye önemli destekte bulunuyor.

"Türkiye'ye desteğimizi sürdürmemiz gerekiyor"

Depremlerden etkilenen Türkiye'ye destek sağlamayı sürdürmeleri gerektiğinin altını çizen NATO Genel Sekreteri, konuya ilişkin sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bu destek devam etmeli. Dayanışma içinde olmalıyız. Türkiye'ye desteğimizi sürdürmemiz gerekiyor.



#NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
#Türkiye
#Deprem
1 saat önce
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Stoltenberg'den Türkiye ile dayanışma vurgusu
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