Stoltenberg'den Türkiye ile dayanışma vurgusu

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.
Brüksel'deki NATO karargahı, Savunma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg'in gündeminde, Kahramanmaraş merkezli depremler ve neden olduğu yıkım vardı.
Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten Stoltenberg, deprem bölgesinde ortaya çıkan tabloya dikkati çekti:
Türkiye'deki depremlerin yol açtığı korkunç bilanço, hepimizi dehşete düşürdü. NATO müttefikleri, Türkiye'ye önemli destekte bulunuyor.
Depremlerden etkilenen Türkiye'ye destek sağlamayı sürdürmeleri gerektiğinin altını çizen NATO Genel Sekreteri, konuya ilişkin sözlerini şu şekilde tamamladı:
Bu destek devam etmeli. Dayanışma içinde olmalıyız. Türkiye'ye desteğimizi sürdürmemiz gerekiyor.