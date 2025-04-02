Sudan'da 23 ay sonra bir ilk: Resmi toplantı yerde oturarak yapıldı

Sudan'da ordu, 23 aydan fazla süren çatışmaların ardından 26 Mart'ta başkent Hartum'un kurtarıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Hartum eyaleti hükümeti Vali Ahmed Osman Hamza başkanlığında Hartum'daki eski binada ilk toplantısını yaptı. Eyalet hükümetinin kamu kurumları arasında başkent Hartum'da toplanan ilk kurum olduğuna dikkati çekilen açıklamada, binanın tahrip olması nedeniyle toplantının yerde oturarak yapıldığı aktarıldı.
Sudan'da Hartum eyaleti hükümeti, başkentin 23 ay sonra yeniden ordunun kontrolüne geçmesinin ardından ilk toplantısını yerde oturarak gerçekleştirdi.
Toplantı yerde oturarak yapıldı
Eyalet hükümetinin kamu kurumları arasında başkent Hartum'da toplanan ilk kurum olduğuna dikkati çekilen açıklamada, binanın tahrip olması nedeniyle toplantının yerde oturarak yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, toplantıda, "Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) temizlenen bölgelerin yeniden canlandırılmasına yönelik acil müdahale programının" ele alındığı bilgisi paylaşıldı.
Şehirdeki tahribatın altyapıyı, elektrik istasyonlarını, kabloları ve su istasyonlarını etkilediği ifade edilen açıklamada, bu tesislerin yeniden canlandırılabilmesi için federal hükümetin ve dostlarının desteğinin gerekliliğinin altı çizildi.
Güvenliğin yeniden sağlanması amaçlanıyor
Açıklamada, kamu ve özel tesisler ile yerleşim alanlarının güvenliğinin sağlanması ve korunması, cesetlerin defnedilmesi, yolların açılması, su ve elektrik hizmetlerinin yeniden sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.
Sudan ordusu, 23 aydan fazla süren çatışmaların ardından başkent Hartum'un büyük kısmının kontrolünü sağlamıştı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, 26 Mart'ta, "Başkent Hartum şu an özgür." demişti.