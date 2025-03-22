Sudan Cumhurbaşkanlığı Sarayı kurtarıldı

Sudan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, açıklamasında, "Ölümsüz bir kahramanlık destanıyla güçlerimiz, bugün Hartum cephesinde başarılarını taçlandırdı. Hartum'un merkezindeki, Sudan ulusunun egemenliğinin ve onurunun sembolü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda (HDK lideri Muhammed Hamdan) Dagalu milislerini ezmeyi başardılar" ifadelerini kullandı. Ordu güçlerinin, Hartum'un merkezindeki bölgelerde "düşman" mensuplarını ve onların teçhizatlarını tamamen imha ettiğini vurgulayan Abdullah, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de ordu mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ulaştığı görüldü.