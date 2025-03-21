HDK Sudan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı dronla hedef aldı: 3 kişi öldü

Sudan'da 23 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na "intihar dronu" ile saldırması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, X platformundaki paylaşımında, Sudan Radyo ve Televizyon Kurumu çalışanı 3 kişinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yayın sırasında hedef alınması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Yerel basında yer alan haberlere göre, HDK, bu sabah Sudan ordusunun kontrolüne geçen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na "intihar dronu" ile saldırdı. HDK, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na "hızlı" bir saldırı düzenlediklerini belirtti.
Yaklaşık 2 yıldır sürüyor
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.