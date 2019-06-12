Sudan'da darbe başarısızlıkla sonuçlandı

Sudan'da Arap basınında yer alan haberlere göre, Nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin başarısız olduğu 68 subayın tutuklandığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Sudan'da Nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin başarısız olduğu 68 subayın tutuklandığı açıklandı.
Sudan'da Arap basınında yer alan haberlere göre, Nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin başarısız olduğu 68 subayın tutuklandığı açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.