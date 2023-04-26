Sudan'da kalıcı ateşkes için komite kurulacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin Sudan'da çatışan taraflarla doğrudan iletişim halinde olduğunu aktaran Jean-Pierre, tarafları, önkoşulsuz çatışmaları durdurmaya ve kalıcı bir ateşkes sağlamaya çağırmaya devam ettiklerini belirtti.





Jean-Pierre, ABD'nin, Sudan'da kalıcı bir ateşkes ve insani durumların müzakerelere edilmesi, sonuçlandırılması ve uygulanmasını denetleyecek bir komitenin kurulmasını desteklemek için bölgesel ve uluslararası ortaklar ile Sudanlı paydaşlarla koordinasyon halinde olunduğunu kaydetti.





- Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma





Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.





Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.





DSÖ ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını duyurmuştu.











