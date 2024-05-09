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Dünya

Suikast iddiaları Ukrayna'yı sarsmıştı: Zelenski o ismi görevden aldı

Ukrayna Güvenlik Servisi, geçtiğimiz günlerde Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne hizmet ettiklerini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast hazırlığında olduğu iddia edilen iki albayın gözaltına alındığını duyurmuştu. Söz konusu gelişme sonrası Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli iki albay tutuklanmıştı. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, yayınlandığı kararnameyle Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud'u görevden aldığı bildirildi.

23:56 - 9/05/2024 Perşembe
IHA
Vladimir Zelenski
Vladimir Zelenski

Ukrayna istihbaratının suikast düzenleyeceği şüphesiyle Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 kişiyi tutuklamasının ardından harekete geçen Vladimir Zelenski, Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı'nı görevden aldı.

Zelenski görevden aldı yerine isim atamadı

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi'nde görevli 2 albayın tutuklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yayınlandığı kararnameyle Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi Başkanı Serhii Rud'u görevden aldı. 2019 yılında göreve başlayan Rud'un yerine henüz yeni bir atama yapılmadı.

Rusya'ya bilgi sızdıran albaylar tutuklanmıştı

SBU, Zelenski ve diğer üst düzey askeri ve siyasi yetkililerine suikast hazırlayan 5 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ajanının açığa çıkarıldığını duyurmuş, Rus istihbaratına bilgi sızdırdığı öne sürülen 2 Ukrayna Devlet Güvenlik Dairesi albayını tutuklamıştı.



#Ukrayna
#Suikast
#Vladimir Zelenski
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