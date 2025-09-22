Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu ABD’de Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, terörle mücadele çabalarının, kayıp ABD’lilerin bulunması için yapılan çalışmaların ve bölgesel güvenlik sağlanması konusunda İsrail-Suriye ilişkilerinin öneminin ele alındığını bildirildi.