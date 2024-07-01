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Dünya

Suriye Geçici Hükümetinden 'kışkırtmalara uyulmaması' çağrısı: Tüm aşırı görüşlü eylemleri kınıyoruz

Suriye Geçici Hükümeti, "özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkın, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamasını" istedi.

22:50 - 1/07/2024 Pazartesi
AA
Kayseri’deki olayların ardından Suriye’deki Suriyeliler Türk bayrağını yaktı.
Kayseri’deki olayların ardından Suriye’deki Suriyeliler Türk bayrağını yaktı.

Suriye Geçici Hükümetinden yapılan açıklamada, tarih ve coğrafyanın, Türkler ile Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık ettiği belirtildi.

Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu kardeşliğin gelecek yüzyıllar boyunca da süreceği, bunun da iki halkın ortak kaderinin gereği olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'deki ve tüm sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin korunmasının gerekliliğini vurgulamakta ve Türkiye İçişleri Bakanlığının saldırganlara karşı aldığı yasal adımları takdir etmektedir.
Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Türkiye ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı baltalamayı, Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusunun fedakarlıklarıyla inşa edilen mal ve kurumlara saldırmayı amaçlayan kışkırtıcı çağrılara uymamaya çağırmaktadır. Suriye Geçici Hükümeti, bu olayların, devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye ilişkilerine zarar vermek ve Suriye topraklarını terörizmden kurtarmada Suriye halkıyla çalışan Türk kardeşleri hedef almak için kullanılması tehlikesinin altını çizmektedir."
Suriyelilerin, seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlerine iletmeye son derece önem verdiği kaydedilen açıklamada, halk "özgürleştirilmiş bölgelerde güvenliğin bozulmaması için itidalli davranmaya ve devrimlerinin müktesebatına sahip çıkmaya" davet edildi.

Kayseri’de 5 yaşındaki çocuğa taciz olayı sonrası Suriyelilerin araçlarını ters çevirip iş yerlerini ateşe verdiler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, Suriyelilerin araçlarını ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdi. Sokaklara dökülen kalabalık, olayla ilgisi olmayan Suriyeli ailelerin evlerini hedef aldı. Taşlarla evin camlarını kıran provokatörler, Suriyelilerin eşyalarını da yol ortasında yaktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, polis ekipleri kalabalığa müdahale etti. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelinin küçük yaştaki çocuğa taciz davranışı üzerine gözaltına alındığını duyuruldu. Vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye giden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın” dedi.


#Suriye Geçici Hükümeti
#Suriye Milli Ordusu
#Türkiye
#Kayseri
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