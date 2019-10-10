Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat doğusundaki topraklara girdi

Komandolar Suriye'ye böyle girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anlar böyle görüntülendi.