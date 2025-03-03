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Suriye'de yeni anayasa komisyonunda Türkiye'den bir öğretim üyesi de yer alacak

Suriye'de yeni anayasa komisyonunda Türkiye'den bir öğretim üyesi de yer alacak

10:293/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
AA
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Suriye'de yeni anayasa süreci başladı
Suriye'de yeni anayasa süreci başladı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla geçiş süreci anayasası taslağını hazırlamak üzere bir komisyon oluşturuldu.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara
'nın bir bildiri yayımlayarak geçiş süreci için anayasa taslağı hazırlama komisyonu kurduğu duyuruldu.

Bildiride
"Suriye halkının hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet inşa etme arzusundan ve Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarından yola çıkarak, Cumhurbaşkanı bir kararname yayımlayarak geçiş sürecini düzenleyecek anayasal bildirinin taslağını hazırlamak üzere bir uzmanlar komitesi oluşturdu."
ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den isim de var


Buna göre, Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. Yaser el Huveish, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. İsmail Halfan, siyaset bilimci Dr. Muhammed Rıza Celhi, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. Ahmed Kurbi, yazar, gazeteci ve hukukçu Dr. Behiye Mardini, hukukçu Dr. Rian Kahilan geçiş süreci anayasasının taslağını hazırlayacak isimler oldu.


Anayasa taslağını hazırlayacak ekipte yer alan Avak'ın Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olduğu öğrenildi.


Müslüman olma şartı


Suriye'de bundan sonra devlet başkanı olacak olan kişide "Müslüman" olma şartı aranacak. Anayasanın ilk maddelerinden birisi bu olacak.


Diğer detaylar ise şu şekilde sıralandı:

Üyeler kararname ile atanacak


- Bildirinin yayınlanmasından sonraki 60 gün içinde devlet başkanı Halk Meclisi'ni atayacak.


-Meclisin 100 üyesi olacak, adil temsil ve yeterlilik sağlanacak.


-Başkan, meclis üyelerini iki yıllık bir dönem için kararname ile atayacak.


Başka partiler de kurulabilecek


-Gelecekte çıkarılacak bir yasa kapsamında milli ilkelere dayalı siyasi partilere izin verilecek.


Suriye devlet başkanı ordunun da başkomutanı olacak


-Başkan, ordunun ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı olacaktır.



#Suriye
#Anayasa
#Ahmed Şara

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