Suriye'de yeni anayasa komisyonunda Türkiye'den bir öğretim üyesi de yer alacak

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın talimatıyla geçiş süreci anayasası taslağını hazırlamak üzere bir komisyon oluşturuldu.
Türkiye'den isim de var
Buna göre, Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. Yaser el Huveish, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. İsmail Halfan, siyaset bilimci Dr. Muhammed Rıza Celhi, hukukçu ve öğretim üyesi Dr. Ahmed Kurbi, yazar, gazeteci ve hukukçu Dr. Behiye Mardini, hukukçu Dr. Rian Kahilan geçiş süreci anayasasının taslağını hazırlayacak isimler oldu.
Anayasa taslağını hazırlayacak ekipte yer alan Avak'ın Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesi olduğu öğrenildi.
Müslüman olma şartı
Suriye'de bundan sonra devlet başkanı olacak olan kişide "Müslüman" olma şartı aranacak. Anayasanın ilk maddelerinden birisi bu olacak.
Üyeler kararname ile atanacak
- Bildirinin yayınlanmasından sonraki 60 gün içinde devlet başkanı Halk Meclisi'ni atayacak.
-Meclisin 100 üyesi olacak, adil temsil ve yeterlilik sağlanacak.
-Başkan, meclis üyelerini iki yıllık bir dönem için kararname ile atayacak.
Başka partiler de kurulabilecek
-Gelecekte çıkarılacak bir yasa kapsamında milli ilkelere dayalı siyasi partilere izin verilecek.
Suriye devlet başkanı ordunun da başkomutanı olacak
-Başkan, ordunun ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı olacaktır.