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İngiltere Suriye için Ankara’da

İngiltere Suriye için Ankara’da

Canberk Doğan
04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hamish Falconer
Hamish Falconer

Suriye’nin yeni yönetimiyle birlikte ülkede kalkındırma çalışmaları sürerken, Türkiye ve İngiltere bugün Ankara’da Suriye konulu toplantılar gerçekleştirecek.

Görüşmelere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan’dan sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlık edecek. Toplantıda Türkiye’nin, Suriye’nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu konusundaki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmesi bekleniyor.



#Diplomasi
#Politika
#Suriye
#İngiltere

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