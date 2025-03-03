İngiltere Suriye için Ankara’da

Görüşmelere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan’dan sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlık edecek. Toplantıda Türkiye’nin, Suriye’nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu konusundaki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmesi bekleniyor.