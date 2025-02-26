Türk dünyası parlayan yıldız olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile TBMM’de bir araya geldi. Kurtulmuş ve Gulmanova, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Türkmenistan’ın tek millet-iki devlet anlayışıyla hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, Türk firmalarının, Türkmenistan’da şimdiye kadar yaklaşık 50 milyar dolarlık gerçekleştirdiği ve devam eden projelerinin bulunduğunu, özellikle yeni projelerde Türk şirketlerinin tercih edildiğini söyledi.

DOĞAL GAZ VURGUSU

Bunlara rağmen ikili ticari ilişkilerin beklenen seviyede olmadığını, karşılıklı olarak, her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde ikili ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Özellikle enerjide orta koridorun kullanılması vasıtasıyla dünyanın en önemli doğal gaz kaynaklarına sahip olan Türkmenistan’ın doğal gazının dünya piyasalarına çıkarılması da ilişkilerin geliştirilmesi bakımından hayati önemde olacaktır” diye konuştu.

ÇOK KUTUPLU DÜNYA İNŞA EDİLECEK

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini, artık ne çift kutuplu ne de tek kutuplu bir dünyanın söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Çok kutuplu bir dünyanın inşa edileceği döneme adım attık. Bu dönem artık kendi kuralları içerisinde şekillenecektir. Bu çok kutupluluk, sadece kutuplaştırma anlamında değil, aynı zamanda çok merkezlilik anlamındadır. Artık bundan sonra ne bir tek ülkenin ne bir bölgenin tek başına dediği dünyada gerçekleşmeyecektir. Hiçbir ülkenin ya da hiçbir bölgenin tek başına hakimiyetinde bir dünya sistemi olmayacaktır.”

GENÇ VE ZENGİN BİR NÜFUS

“Bundan sonra çok kutuplu, çok merkezli, hatta çok kültürlü bir dünyanın kurulacağı aşikardır. Bu çerçevede ümitle ve coşkuyla ifade etmek isterim ki Orta Asya’dan Macaristan’a kadar uzanan coğrafyada, nüfusu itibarıyla 300 milyona yaklaşan, yer altı, yer üstü kaynakları itibarıyla son derece zengin ve özellikle insan gücü potansiyeli itibarıyla fevkalade genç ve zengin olan Türk dünyası, bu çok kutuplu, çok merkezli dünyada parlayan bir yıldız olma potansiyeline sahiptir.”







