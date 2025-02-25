TBMM Başkanı Kurtulmuş Gulmanova ile bir araya geldi: Daha güçlü bir Türkmenistan görmek istiyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Kurtulmuş ve Gulmanova, ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Türkiye ile Türkmenistan'ın,

'Tek millet, iki devlet'

anlayışı ile hareket ettiğini belirterek, "Türkmenistan ile tarihimiz, kültürümüz, dilimiz, sanatımız, eserlerimiz ve edebiyatımız aynıdır ve bu birlikteliğin Allah'ın izniyle sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak da bizlerin sorumluluğudur, vazifesidir.

Türkmenistan bağımsızlığını kazandığı andan itibaren onu tanıyan ilk ülke Türkiye'dir ve Türkmenistan'da büyükelçiliğini açan ilk ülke de Türkiye'dir.