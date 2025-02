TBMM Başkanı Kurtulmuş Maarif Vakfı Toplantısı'nda konuştu: 'Kültürel gücümüzü yaygınlaştırıyoruz'

Numan Kurtulmuş, "Üstad Necip Fazıl'ın bir sözünü hepimize, hepinize rehber olması bakımından hatırlatmak isterim, 'Devler gibi eser bırakmak için karıncalar gibi çalışmalısınız'. Her birimizin, her birinizin Türkiye'nin bu büyük kültürel gücünü daha da çoğaltarak ileriye taşıması için karınca misali var gücümüzle çalışmak, elimizdeki imkanları sonuna kadar milletin hizmetine, insanlığın hizmetini harcamak durumundayız. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada bir tarafta siz değerli Maarif Vakfı çalışanları ve Maarif Vakfımız kurumsal olarak demin ifade ettiğim gibi Yunus Emre Enstitümüz, Yurt Dışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımız gibi çok sayıda kurumumuz hem fiziki olarak bizim varlığımızı kültürel varlığımızı yeniden diriltiyor, hem de insanlarla aramızdaki köprüleri kuvvetlendirerek işlerimizi kolaylaştırıyoruz. Bu çerçevede biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Parlamenter Diplomasinin imkanlarından istifade ederek dünyanın her yerinde farklı insanlarla Türkiye'nin sahip olduğu bu kültürel gücü ve kültürel diplomasi kabiliyetini yaygınlaştırmamaya çalışıyoruz" dedi.