Türkiye güç merkezi olacak

İnsanlık tarihinin en kırılgan noktalarından birinden geçildiğini belirten Kurtulmuş, “Dünyada küresel dengeler bakımından da bütün dengelerin bozulduğu, mevcut küresel sistemin çalışamaz hale geldiği bir dönemdeyiz” dedi. Tüm dünyada yeni bir sistemi arayışı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Bu dönemin şekillenmesinde en temel özelliklerinden birisi çok kutupluluk olacaktır. Çok kutupluluk, kutuplaşma, polarizasyon manasında değil. Dünyanın farklı yerlerinde çok önemli merkezlerin ortaya çıkması anlamındadır. Bu çerçevede bildiğimiz bugün dünyada öne çıkan Amerika, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği gibi önemli merkezlerin dışında yeni bölgeler, yeni ülkeler çok güçlü bir şekilde önümüzdeki dönemde önemli etki edecek. Hiç şüphesiz bu ülkelerden biri de Türkiye. Allah’ın izniyle önümüzdeki dönem gelişecek olan çok kutuplu dünya Türkiye’yi hem özgün kültürel yapısı, hem jeostratejik konumu, hem sahip olduğu özellikleri ve son yıllarda giderek uluslararası alanda artan saygınlığı itibariyle önemli bir ülke olacağı aşikar. Önümüzdeki dönemde Türkiye önemli bir güç merkezi olacak.”